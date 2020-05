Trator vira-se em vala na serra e esmaga condutor de 63 anos em Silves

Manuel António, de 63 anos, morreu quando o trator com o qual estava a lavrar um terreno tombou numa vala, em Vale Vinagre, S. Bartolomeu de Messines, Silves.O alerta foi dado ao início da madrugada de sexta-feira, pelo filho da vítima, depois de a família ter estranhado que o homem não tivesse ainda regressado a casa.O corpo foi encontrado debaixo do trator pelos Bombeiros de Messines e GNR. Pelos sinais do corpo, a morte terá ocorrido horas antes. O cadáver vai ser autopsiado no Gabinete Médico Legal de Portimão.