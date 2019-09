Travada captura ilegal de berbigão em Olhão

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Olhão, apreendeu, esta segunda-feira de madrugada, mais de 1700 quilos de berbigão no cais comercial de Faro, por falta de licença e por a captura ter acontecido durante a noite, fora do período permitido por lei.Para além da apreensão da grande quantidades de bivalves, os dois homens que estavam na embarcação acabaram por ser identificados pelos militares e a coima total pode atingir os 75 mil euros por dois crimes distintos.A apreensão aconteceu na sequência de uma ação de fiscalização destinada ao controlo da pesca e proteção dos recursos marinhos. Uma patrulha da UCC detetou uma embarcação a proceder à captura de berbigão - da espécie Cerastoderma Edule - durante a noite, fora do período diário legalmente fixado."Além da infração cometida, nenhum dos infratores possuía licença de pesca para o exercício da atividade de apanha", revelou ainda aquela força da GNR, em comunicado.Desta ação resultou ainda a identificação dos dois homens de 44 e 50 anos, que se encontravam no interior da embarcação, sendo depois elaborados os respetivos autos de notícia por contraordenação. De acordo com a lei, estas coimas podem atingir os 50 mil euros pela falta de licença de pesca e ainda também 25 mil euros pela captura fora do período permitido.O berbigão, por ainda se encontrar vivo, acabou por ser devolvido ao seu habitat natural pelos militares.