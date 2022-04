Travagem de autocarro provoca dois feridos em Vila Nova de Gaia

Dois passageiros de um autocarro da STCP ficaram feridos na sequência de uma travagem brusca a que o motorista se viu obrigado, na tarde deste sábado, na rua D. Henrique de Cernache, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia.

Na origem do incidente esteve um automóvel, que se atravessou à frente do pesado. Para evitar a colisão, o motorista travou, o que provocou a queda dos passageiros. Os feridos, um homem e uma mulher, foram assistidos pelos Sapadores de Vila Nova de Gaia e pelo INEM. No local esteve também a PSP.

O condutor do automóvel não parou a marcha e seguiu viagem.