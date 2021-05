Uma mulher, de 34 anos, sofreu ferimentos, na Amadora, após o marido, de 30, ter travado o carro para cima do qual tinha saltado.





Testemunhas do incidente chamaram a PSP, pelas 10h00 de domingo. À chegada, os agentes não tiveram colaboração dos intervenientes. Foram os populares a relatar que a mulher saltou para o capô do carro, exigindo a saída do marido. Este acelerou, levando a vítima a cair no chão, ferindo-se na cabeça e num braço.