Travam gang violento de oito homens em Aveiro e Coimbra

Oito detidos após ajustes de contas em negócios de droga.

Por Francisco Manuel

Os dois assaltos com sequestro de mulheres, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, em abril e maio deste ano, não deixaram dúvidas à Polícia Judiciária de Aveiro de que tinham como motivos ajustes de contas de negócios de droga.



A investigação apontou para um grupo de oito homens com relações familiares e de amizade, mas que residem em locais distintos. Esta quinta-feira, na megaoperação policial coordenada pela PJ, foram os oito detidos.



A ação decorreu em nove pontos dos concelhos de Aveiro, Ílhavo, Águeda, Mira e Coimbra. Nas buscas, em simultâneo, a PJ teve o apoio da GNR e PSP, num total de 500 elementos. Foram apreendidas armas, droga e ainda dinheiro.



A intervenção apanhou desprevenidos os suspeitos e as famílias. Com o auxílio de cães, foram encontrados estupefacientes, assim como pistolas e caçadeiras escondidas em habitações e nos terrenos próximos dos bairros.



Entre as armas, poderão estar as que foram usadas nos crimes, mas só os exames periciais o confirmarão. As investigações, que prosseguem, poderão esclarecer se os detidos estão, ou não, envolvidos em outros crimes violentos.



PORMENORES

Pistolas e caçadeiras

Na madrugada de 24 de abril, o grupo assaltou uma mulher que lhes devia dinheiro de droga na Gafanha da Nazaré. A vítima e uma amiga foram ameaçadas de morte e sequestradas. No noite de 31 de maio, o alvo foi uma outra mulher. Em ambos os casos usaram pistolas e caçadeiras.



Seis outros roubos

Entre os crimes cometidos por este grupo estão seis outros roubos em que não usaram armas, mas recorreram à violência e que por isso estavam a ser investigados pela GNR. Os detidos são levados hoje a um juiz.