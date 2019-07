Travessia ferroviária na Ponte 25 de Abril foi inaugurada há 20 anos

A travessia ferroviária na Ponte 25 de Abril, inaugurada há 20 anos, permitiu transportar 390 milhões de passageiros e "retirar" 62 milhões de automóveis do tabuleiro rodoviário, entre Lisboa e Almada, anunciou esta segunda-feira a concessionária."A linha ferroviária que atravessa a ponte não só permitiu melhorar o fluxo de transportes de entrada e saída da cidade de Lisboa, como evitou a emissão de 780 mil toneladas de dióxido de carbono nestes últimos 20 anos", afirma a Fertagus, em comunicado enviado à agência Lusa sobre os 20 anos da passagem do primeiro comboio na Ponte 25 de Abril.A ligação ferroviária foi inaugurada ao fim da manhã de 29 de julho de 1999, uma quinta-feira, com as presenças dos então primeiro-ministro, António Guterres, ministro do Equipamento, João Cravinho, secretário de Estado dos Transportes, Guilhermino Rodrigues, e dos presidentes das câmaras de Lisboa, João Soares, do Seixal, Alfredo Monteiro, e de Almada, Maria Emília Sousa.A primeira composição, que levou pouco mais de 10 minutos a ligar o Pragal, na margem sul, a Entrecampos, em Lisboa, parou durante algum tempo a meio do tabuleiro da ponte para os convidados apreciarem a paisagem.A viagem tinha começado nas oficinas de Coina, com passagem pelas estações de Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal, onde decorreu a sessão solene."Um primeiro-ministro bem-disposto conduziu hoje durante algum tempo o comboio na Ponte 25 de Abril, apitando alegremente, na inauguração da primeira travessia do Tejo por ferrovia. Satisfação foi o estado de espírito mais visível entre a comitiva VIP que inaugurou o comboio, saudado com acenos por moradores das zonas de Lisboa por onde passou", escrevia a agência Lusa naquele dia.A ligação ferroviária começou no dia seguinte, uma sexta-feira, a funcionar para o público, a partir das 05:35, e desde então, foram transportados 390 milhões de passageiros, ajudando a retirar 62 milhões de veículos da ponte.No comunicado, a Fertagus sublinha ainda que transporta diariamente 83 mil passageiros e que tem um índice de pontualidade acima dos 94%. Só em 2018 foram transportados 21 milhões de utentes."Ao longo de 20 anos não existiu nenhum mês em que a Fertagus não tenha cumprido as exigentes metas de pontualidade e regularidade de serviço", afirma a administradora-delegada da Fertagus, Cristina Dourado, citada no comunicado.A empresa, a primeira em Portugal que teve maquinistas do sexo feminino, conta atualmente com 168 colaboradores, com uma média de 44 anos e de 16 de antiguidade."Desde o Fogueteiro a Entrecampos - as estações nos extremos do eixo - o tempo anunciado será de 27 minutos, enquanto o mesmo trajeto feito de automóvel nas horas de ponta se prolonga por cerca de uma hora e meia", escrevia a Lusa, em 29 de julho de 1999.A travessia ferroviária sobre o Tejo em Lisboa era uma ideia antiga: aquando da construção da ponte, em 1966, no tempo de Oliveira Salazar, foi também construído sob a Praça da Portagem, na "outra banda", um túnel de 600 metros (aumentado em mais 300 em 1999) que ficou 33 anos à espera dos comboios.