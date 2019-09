Treinador abusa de equipa de basquetebol mas anda solto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Durante dois anos - 2016 e 2017 -, um homem de 38 anos dedicou-se a treinar uma equipa feminina de basquetebol na ilha de São Miguel, nos Açores. Mas fora do pavilhão, o treinador era afinal um predador sexual.A abordagem às vítimas começava nas redes sociais, nomeadamente através do Facebook. Abusou sexualmente de duas meninas de 13 anos - no final do mês vai ser julgado no Tribunal de Ponta Delgada por oito crimes de abuso sexual ... < br />