Um treinador de futebol amador, de 29 anos, foi condenado a quatro anos de prisão, suspensa, por ter burlado 49 pessoas com a venda de um telemóvel, que nem sequer tinha.O arguido lucrou 12 207 euros, que utilizou para sustentar o seu vício no jogo online em casas de apostas desportivas.O arguido foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 3250 euros a cinco das vítimas que eram assistentes no processo. As vendas eram feitas nas redes sociais e no OLX.