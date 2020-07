Treinador Carlos Carvalhal salvo de assaltantes pelo filho

Resisti sem pensar. Se calhar não o devia ter feito, mas os meus gritos acabaram por acordar a minha família e o meu filho, José Carlos, acabou por me salvar”. Ainda abalado pelos acontecimentos violentos da madrugada de ontem, o treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, diz que só quer “fechar este capítulo”. Exibindo as marcas que o ataque deixou no corpo, o técnico refere que está “bem”.