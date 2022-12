Treinador de 19 anos detido por suspeitas de abuso sexual de atleta menor

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 19 anos por suspeitas de crimes de abuso sexual de crianças, entre julho e setembro deste ano, no Porto.

O suspeito era "treinador das camadas jovens de um clube de associação desportiva onde a vítima praticava desporto" e os abusos ocorreram na sequência da relação de proximidade que existia, de acordo com um comunicado lançado pela PJ.

Familiares próximos da vítima sinalizaram os abusos, depois de terem visto "mensagens comprometedoras de natureza íntima, trocadas através das redes sociais" entre o suspeito e o menor, actualmente com 13 anos.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e as medidas de coacção aplicadas foram "suspensão de exercício da atividade profissional, obrigação de não permanecer na área de residência da vítima, obrigação de apresentações trissemanais no posto policial da respetiva área de residência e proibição de contactos, por qualquer meio, com a vítima".