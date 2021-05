Foram quatro as atletas, com idades entre os 10 e os 15 anos, vítimas do treinador de atletismo de uma associação do concelho de Penafiel. Durante os treinos, o arguido, de 57 anos, apalpava o rabo das menores, pedia-lhes beijos na boca, tentava tocar-lhes na zona genital e nos seios por cima da roupa. Chegou ainda a dar-lhes dinheiro para que acedessem aos seus pedidos pedófilos. Foi acusado de crimes sexuais e, perante os juízes, confessou integralmente os factos....