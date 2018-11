Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinador de futebol morre eletrocutado em Famalicão

Operário da CP fazia manutenção na linha férrea quando sofreu descarga elétrica.

Por Liliana Rodrigues e Ana Isabel Fonseca | 01:30

Zeferino Freitas Garcês, de 44 anos, estava a realizar trabalhos de manutenção da linha férrea, junto à estação da CP de Lousado, em Famalicão, quando foi alvo de uma descarga elétrica, na madrugada desta quinta-feira. Morreu eletrocutado e o óbito foi declarado ainda no local.



A vítima era funcionário da CP, residia em Lousada e era ainda treinador dos juniores do Lodares. Vivia com a mulher e a filha de 16 anos.



O acidente aconteceu cerca da 01h00 de ontem, quando a vítima sofreu a descarga elétrica numa altura em que se encontrava num poste eletrificado. Caiu repentinamente na via férrea e apesar do alerta ter sido dado rapidamente pelos colegas de trabalho, já nada havia a fazer.



As equipas do INEM e da Cruz Vermelha de Ribeirão ainda fizeram manobras de reanimação no local, mas sem sucesso. O óbito foi declarado pouco depois.



As circunstâncias da morte do funcionário da CP, que estava a realizar trabalhos de manutenção na linha férrea, estão ainda a ser apuradas.



A investigação está a cargo dos inspetores da Autoridade para as Condições no Trabalho, que querem apurar como foi possível o poste encontrar-se eletrificado e, em consequência, o homem ter sido alvo de uma descarga elétrica.



A GNR de Famalicão também foi chamada ao local. O cadáver foi removido para a morgue às 02h45, sendo que a autópsia vai realizar-se no Gabinete Médico-Legal de Braga.