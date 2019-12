Treinador de guarda-redes do União de Lamas agredido por adepto em dérbi de juvenis

Um treinador de guarda redes, com cerca de 35 anos, do União de Lamas foi agredido, esta tarde, por um adepto do Lusitânia Lourosa, no final do jogo entre as equipas de juvenis do União de Lamas e Lusitânia Lourosa. O agressor foi identificado pela GNR de Lourosa.A equipa do União Lamas saiu, escoltada pela GNR, do relvado para o balneário. Ainda assim, houve registo de confrontos físicos entre os adeptos, jogadores e autoridade.O dérbi feirense terminou com a vitória caseira do Lusitânia Lourosa por 1-0. O jogo contou para o campeonato distrital de juvenis Sub/17 da Associação de Futebol de Aveiro.