Treinador pedófilo condenado a quatro anos na cadeia

Os juízes do Tribunal de São João Novo, Porto, censuraram duramente a atuação do treinador de futsal. Não tiveram dúvidas de que o arguido, de 32 anos, usou as suas funções para aliciar e importunar sexualmente jovens atletas. Conseguiu que as vítimas lhe enviassem fotografias e vídeos de cariz sexual. O arguido – que também era professor de ciências – foi condenado agora a quatro anos de prisã...