Treinador pedófilo volta a atacar alunos em Anadia

O ex-treinador das camadas jovens do Anadia vai voltar a ser julgado por crimes sexuais contra menores. Hugo Balreira, agora com 35 anos, está a cumprir uma pena de seis anos e meio de prisão por pornografia de menores e abuso sexual de crianças, mas chegou a ser libertado pelo Tribunal da Relação do Porto após um parecer psiquiátrico que dizia que o arguido estava a ser acompanhado e já não mostrava desejo de manter relações sexuais com menores.Neste novo processo, Hugo Balreira responde por dois crimes de pornografia de menores, que tiveram como vítimas duas crianças de 14 anos.