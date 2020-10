Treinadores do Sporting, advogados e responsável informático da PLMJ ouvidos sobre alegados ataques de Rui Pinto

Ao minuto Atualizado a 29 de out de 2020 | 10:20

Tem lugar esta quinta-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa, a 19.ª sessão do julgamento de Rui Pinto no âmbito do processo Football Leaks. O hacker português está acusado de 90 crimes, incluindo tentativa de extorsão ao fundo desportivo Doyen, sabotagem informática ao Sporting, violação de correspondência, acesso indevido e acesso ilegítimo.



Durante a manhã são ouvidos Felipe Celikkaya e Paulo Henriques, que foram treinadores no Sporting, assim como os advogados da PLMJ (sociedade que terá sido alvo de Rui Pinto, por ligações ao caso E-Toupeira e Isabel dos Santos) Pedro Rosa, Maria Diogo Tavares e Manuel Rocha. Será ainda ouvido esta manhã Jordão Palma, responsável pela segurança informática da sociedade de advogados PLMJ.



À tarde são ouvidos como testemunhas os advogados da PLMJ Sónia Pacheco, António Moreira, Francisco Martins e Maria João Mata.