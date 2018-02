Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três agentes da PSP agredidos à martelada em Olhão

Homem provocou desacatos em oficina e atacou polícias.

27.02.18

Três agentes da Polícia de Segurança Pública tiveram de receber assistência hospitalar, esta terça-feira, depois de terem sido agredidos à martelada em Olhão.



Ao que o CM apurou, os agentes tiveram de intervir num desacato numa oficina na zona portuária da cidade e foram atacados por um homem, com uma enxada e um martelo.



Um dos agentes chegou mesmo a ser atingido na cabeça com a enxada artesanal usada pelo atacante, com 45 anos, que aparentava estar psicologicamente desiquilibrado.



Os três polícias tiveram de ser transportado para o hospital local. Também o suspeito teve de ser assistido por uma equipa médica.



Ao final da noite de terça-feira, dois dos polícias já tinham tido alta. Um terceiro agente ainda está a ser assistido no Hospital de Faro.



Desconhece-se, para já, o que terá motivado o ataque.



O homem já foi detido pelas autoridades e será presente a tribunal para aplicação de medidas de coação.