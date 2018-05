Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três agredidos à bengalada em lar em Monção

Homens tiveram de receber tratamento médico.

01:30

Três utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Monção desentenderam-se este domingo à tarde e a acesa discussão acabou em bengalada entre os envolvidos. Os homens, com idades compreendidas entre os 62 e os 65 anos, tiveram de receber tratamento médico no centro de saúde da vila minhota.



Todos sofreram várias escoriações devido às agressões com recurso às bengalas que utilizam para se movimentarem. O alerta para os bombeiros de Monção foi dado por volta das 16h00.



A discussão terá sido originada por um motivo fútil.