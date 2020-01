Três anos de pena suspensa para mulher que matou marido em Valença

O tribunal de Viana do Castelo condenou esta quinta-feira a uma pena suspensa de três anos de prisão uma mulher de 70 anos que matou o marido, em Valença, em 2018, informou hoje à Lusa fonte judicial.

A mesma fonte adiantou que aquela decisão judicial foi tomada por maioria dos membros do coletivo de juízes, com um voto vencido.

O caso ocorreu em fevereiro de 2018, na cidade de Valença, no distrito de Viana do Castelo.

Na altura, fonte da GNR disse à Lusa que a mulher matou o marido, da mesma idade, com uma faca de cozinha, na sequência de uma agressão que o atingiu na artéria femural.

De acordo com aquela fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o caso de violência doméstica após "um desentendimento entre o casal, que vivia dentro de uma viatura estacionada naquele local".

A fonte adiantou que o septuagenário "morreu, quando estava a ser assistido, dentro da viatura do INEM, que se deslocou ao local".

A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar o caso.