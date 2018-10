Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três anos e meio de prisão por abalroar carro da PSP e ferir dois polícias no Porto

Ficou ainda provado que da conduta do arguido resultaram ainda ferimentos e/ou lesões em dois agentes policiais.

O Juízo Central Criminal do Porto condenou a três anos e meio de prisão efetiva um condutor sem carta que transportava artigos furtados e abalroou um carro patrulha que lhe tentava barrar o caminho, ferindo dois polícias.



Numa nota divulgada esta segunda-feira na sua página da Internet, a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto explica que os factos ocorreram em 30 de agosto 2016, pelas 03h40, na rua das Águas Férreas de Campanhã, no Porto, e que o homem foi condenado pela prática de um crime de dano com violência.



O tribunal, refere a PGD, "considerou provado que o arguido, tripulando um veículo automóvel sem que possuísse carta de condução e transportando objetos subtraídos, abalroou propositadamente um veículo automóvel da PSP que obliquado na rua e com sinais luminosos rotativos ligados lhe vedava a passagem".



