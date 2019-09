A GNR de Lisboa, através do Destacamento de Ação Fiscal, prendeu três argelinos, entre os 27 e os 55 anos, que foram apanhados numa fiscalização na posse de três malas contendo 431 quilos de tabaco para cachimbo de água.As detenções ocorreram no domingo, nas zonas do Parque das Nações e da Rotunda do Relógio.A intenção dos detidos era não declarar o tabaco ao fisco português, evitando assim o pagamento de 23 mil euros em impostos.