Três arguidos do processo ‘Vida Loka’ vão cumprir penas de prisão

Ao todo foram 51 os assaltos que cometeram a estabelecimentos entre outubro de 2016 e julho de 2017.

Três dos nove arguidos do processo ‘Vida Loka’, por furtos de máquinas de tabaco na região Centro, vão cumprir penas de prisão – a mais pesada é de seis anos.



Três dos arguidos ficaram com penas suspensas e outros três foram absolvidos.



"Provocaram alarme social. Ir furtar carrinhas para partir montras e roubar máquinas para levar o dinheiro, não é viver em sociedade. É preciso audácia e sentido de impunidade para o fazer várias vezes", disse a juíza-presidente na leitura do acórdão.