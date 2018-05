Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três atropelamentos mortais em vinte e quatro horas

Britânico, de 61 anos, e idosa, de 81, foram colhidos em dois acidentes em Albufeira.

Por Diana Santos Gomez e José Carlos Eusébio | 08:13

A forma como ficou destruída a parte dianteira do carro demonstra a violência do atropelamento que vitimou mortalmente, às 00h25 desta segunda-feira, um britânico, de 61 anos, na avenida dos Descobrimentos, em Albufeira.



O homem, que seguia a pé com o filho, foi colhido junto a uma passadeira, entre o quartel dos bombeiros e a rotunda dos Relógios, e projetado cerca de 30 metros pelo veículo, conduzido por um jovem francês que seguia com a namorada.



O condutor tentou fugir do local, mas uma testemunha anotou a matrícula do carro, que era alugado, e denunciou o caso à GNR. Entretanto alguns populares, entre os quais muitos taxistas, conseguiram cercar a viatura, na urbanização Quinta da Correeira, até à chegada dos militares que detiveram o casal.



De acordo com o Ministério Público (MP), o condutor tinha excesso de álcool no sangue. Foi ouvido esta segunda-feira em tribunal, e ficou com termo de identidade e residência , enquanto decorre a investigação. Além deste inquérito, o MP instaurou outro semelhante para investigar a morte de uma idosa de 81 anos domingo de manhã, atropelada por um ligeiro de mercadorias, também na avenida dos Descobrimentos, perto da rotunda dos Golfinhos.



Em ambos os casos, o MP admite tratar-se de homicídio por negligência.



Já na zona de Tunes, Silves, domingo, pelas 23h00, um homem que circulava numa bicicleta foi colhido mortalmente por um carro.