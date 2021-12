Três baleados em tiroteio na Quinta do Mocho em Sacavém

Três pessoas foram baleadas ao início da madrugada deste domingo na Quinta do Mocho em Sacavém na sequência de um tiroteio. Os suspeitos estão em fufa.Ao que oconseguiu apurar, os feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria em Lisboa. Segundo fonte dos bombeiros, as vítimas foram retiradas do local pelos operacionais de Moscavide.As vítimas foram primeiro transportadas para o quartel dos bombeiros de Sacavém e posteriormente levadas para o hospital.No local esteve a VMER do Hospital Santa Maria e a Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.