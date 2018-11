Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três bombeiros colhidos na A43 em Gondomar

Voluntários estavam a sinalizar a via após dois despistes.

Por Aureliana Gomes | 09:39

Três bombeiros voluntários da corporação de Valbom foram atropelados, na tarde de quinta-feira, quando estavam a fazer a sinalização de dois despistes que ocorreram na A43, ao quilómetro 2, sentido sul-norte, em Gondomar. Do acidente resultaram outras três vítimas.



Tudo aconteceu por volta das 15h00, quando os bombeiros foram chamados para o despiste de um carro por baixo do viaduto da A43, na faixa esquerda da autoestrada. Quase em simultâneo, uma outra viatura despistou-se no mesmo local. À chegada, quando sinalizavam a via, os Bombeiros de Valbom foram surpreendidos por uma terceira viatura, que entrou em despiste e acabou por atropelar três dos elementos da corporação. "Ao todo, ficaram feridas seis pessoas, que depois de assistidas no local, foram encaminhadas para os hospitais de S. João e de Santo António, no Porto, como medida de precaução", explicou ao CM Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar.



Devido aos acidentes, a autoestrada esteve cortada durante cerca de quatro horas, no troço entre Campanhã e Gondomar. As filas de trânsito chegaram a atingir três quilómetros. Com a ajuda da GNR, os condutores conseguiram fazer inversão de marcha e sair da autoestrada.



O trânsito foi desviado através da Estrada da Circunvalação e da EN108. No local estiveram mais de 20 operacionais das corporações de Valbom, Gondomar, S. Pedro da Cova, Areosa e Rio Tinto, elementos da Proteção Civil e da Infraestruturas de Portugal.