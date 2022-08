Três bombeiros feridos após combate às chamas no incêndio em Paredes

Um incêndio florestal em Paredes, no distrito do Porto, ativo desde o meio da tarde de segunda-feira, feriu três bombeiros. De acordo com o comandante, o incêndio está agora dado como dominado.No local estão ainda 166 operacionais, informou a proteção civil distrital do Porto, apoiados por 48 viaturas.Duas das vítimas foram transportadas para o Hospital Padre Américo em Penafiel.O incêndio chegou a ameçar casas.

O alerta para a ocorrência foi registado às 15h44.

Os bombeiros de Baltar, do concelho de Paredes, que abranguem aquele território, estão no comando das operações.