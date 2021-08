Três bombeiros feridos em acidente a caminho de fogo em Baião

Três bombeiros da corporação de Rebordosa ficaram feridos num acidente quando se deslocavam para um incêndio.Aconteceu este domingo à tarde, durante o combate em Santa Marinha do Zêzere, Baião, que envolvia 105 operacionais, 28 viaturas e cinco meios aéreos. Um abatimento do piso provocou o capotamento da viatura, que acabou consumida.Os feridos, todos homens, foram hospitalizados, um deles com ferimentos num braço, os outros com escoriações. Mais a norte, em Valpaços, cerca de 200 bombeiros combatiam um fogo numa zona de mato e silvado, complicado pelo vento e difíceis acessos, mas que não ameaçava casas.Horas depois, em Paul, na Covilhã, mais de 150 operacionais, com 38 viaturas e cinco meios aéreos, enfrentavam também as chamas. Já em Alenquer, cerca de 150 bombeiros, apoiados por quase 50 viaturas e três meios aéreos, combatiam ao início da noite um incêndio.Mais a sul, dois helicópteros e 60 operacionais estiveram envolvidos no combate a um incêndio em Caldas de Monchique. Consumiu uma área de mato.