Três bombeiros, da corporação de Vale de Cambra, ficaram ontem feridos, um deles com gravidade, no despiste de uma viatura ligeira de combate a incêndios, em Chães, Junqueira de Baixo, Vale de Cambra.Os operacionais, com idades entre os 20 e 34 anos, tinham participado num peditório e regressavam ao quartel, quando sofreram o acidente.