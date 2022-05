Três bombeiros da corporação de Castelo de Paiva ficaram feridos, ontem à tarde, numa colisão entre uma viatura do comando e um carro, em Santa Maria da Feira.O condutor do automóvel, de 36 anos, também ficou ferido, sem gravidade. O comandante dos bombeiros, de 60 anos, e um adjunto, de 50, sofreram ferimentos ligeiros. Uma bombeira, de 18 anos, foi considerada ferida grave.Os Bombeiros de Carvalho e o INEM socorreram as vítimas.