Três bombeiros da corporação dos Carvalhos foram esta sexta-feira ouvidos pela Polícia Judiciária do Porto, uma vez que assistiram ao início dos violentos confrontos que terminaram com a morte de Igor Silva, de 26 anos. Não conseguiram identificar nenhum dos agressores.



A ambulância estava a prestar auxílio a uma vítima de indisposição, no fundo da Alameda das Antas, próximo da zona onde ocorreu o crime, quando começou a confusão com dezenas de pessoas.









