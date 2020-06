Três cães mortos com veneno em Valpaços

Três cães foram encontrados mortos, no espaço de poucas semanas, na localidade de Rio Torto, em Valpaços. Terão sido vítimas de envenenamento e armadilhas para javalis.A denúncia é da associação AniValpaços, que tinha retirado das ruas um dos animais que apareceram mortos. "Desapareceu num sábado e fomos encontrá-lo quando fazíamos uma caminhada porque sentimos um cheiro e ele estava no meio das silvas", explicou uma testemunha."O que tem acontecido aqui são envenenamentos sucessivos de animais errantes. Apresentámos uma queixa-crime no SEPNA de Chaves e também no posto da GNR de Valpaços. Vamos aguardar pelas investigações", concluiu Francelina Amaro, da AniValpaços.