Três camiões carregados com 300 garrafas de gás furtados de armazém

Três camiões carregados com cerca de 300 garrafas de gás foram furtados durante esta madrugada de um armazém situado na vila de Apúlia, em Esposende. O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos está a investigar.O furto terá ocorrido entre as 01h00 e as 07h00 desta madrugada, depois de um grupo ter saltado o muro que circunda o terreno onde se situa o armazém de gás.Depois, conseguiram arrombar um dos portões do armazém e levaram todos os veículos pesados, que se encontravam carregados e já prontos para a ronda de entregas do dia de hoje.Ao, um familiar do proprietário disse ainda desconhecer o prejuízo total do furto, mas acredita que seja na ordem dos milhares de euros.O armazém situado junto ao cemitério paroquial e à Escola Básica 2/3 de Apúlia, tem mais de 40 anos de existência."Terá sido algo muito bem planeado, porque não é fácil fazer desaparecer assim três veículos pesados, cheios de publicidade e carregados com garrafas de gás", atirou João Pedro Lopes, genro do proprietário.A GNR foi chamada ao local e a investigação está agora a ser feita pelo NIC da GNR de Barcelos que vai analisar as imagens da videovigilância dos estabelecimentos próximos do armazém para tentar localizar os camiões e identificar os autores do furto.