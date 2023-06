Três carros consumidos pelas chamas em Cascais

Três carros arderam na noite desta sexta-feira, na Praceta do Jogo, em Alvide, em Cascais. As chamas propagaram-se à mata e causou danos na fachada de um edifício.



O alerta foi dado por volta das 23h30. Um dos carros pegou fogo e as chamas alastraram-se rapidamente para os outros dois veículos. Várias testemunhas relatam explosões consecutivas.





O incêndio provocou danos num edifício adjacente, nomeadamente pelo calor que fez com que os vidros e os estores estalassem.Uma moradora contou aoque no edifício moram vários idosos com alguma dificuldade de locomoção.No local estiveram 29 operacionais dos Bombeiros de Alcabideche e dos Bombeiros de Cascais, apoiados por 9 viaturas.