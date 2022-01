Três viaturas ficaram completamente destruídas num incêndio que deflagrou na garagem de uma moradia, em Martim, Barcelos, na última madrugada.

O alerta foi dado às 06h59 e ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos. O fogo só foi extinto depois das 10h00. Apesar do aparato, não houve registo de feridos, nem desalojados.

Também o edifício sofreu alguns danos.

No local esteve ainda GNR. As causas do incêndio são desconhecidas.