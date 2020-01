Três carteiristas detidos após levantarem 600 euros com cartão de crédito roubado

Três carteiristas foram detidos em flagrante na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, na quarta-feira, após terem levantado 600 euros numa caixa de multibanco com um cartão de crédito roubado a um turista, anunciaram esta sexta-feira as autoridades policiais.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, os detidos são duas mulheres e um homem, de 33 e 35 anos, suspeitos de "furto de carteira a um turista" e "uso ilegítimo do cartão de crédito da vítima para vários levantamentos no multibanco".

Em comunicado, as autoridades escrevem que recuperaram 600 euros provenientes de três levantamentos, a carteira do turista avaliada em 200 euros e 210 euros em numerário, perfazendo 1010 euros em bens.

Com um histórico por furtos de carteiras, os detidos já foram presentes no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, ficando agendado o julgamento para dia 24 de janeiro.