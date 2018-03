Três casas inundadas e um carro arrastado pelo mar na Trafaria

Morador filmou o momento em que o mar invadiu a sua casa, em Almada.

Por Lusa | 16:28

Três casas do Bairro do Segundo Torrão, na Trafaria, concelho de Almada, ficaram esta quinta-feira inundadas e um carro foi arrastado pela ondulação forte, disse fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



"Cerca das 15h00, registou-se um pico da maré na Trafaria. O mar galgou, foram afetadas três habitações e um veículo foi arrastado pela água e, entretanto, já foi recuperado", disse a mesma fonte, acrescentando que não há vítimas a registar.







Em declarações à agência Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Lisboa, Coelho Gil, disse que o "serviço de Proteção Civil Municipal encontra-se no local a reforçar com obstáculos para que a água não se volte a aproximar das casas".



De acordo com o responsável, o pico de maré cheia "aconteceu antes das 15h00 pelo que se prevê que a situação tenda a melhorar", apesar da "ondulação elevada" que se faz sentir.



Fonte dos bombeiros voluntários da Trafaria disse à Lusa que se tratou de "um galgamento costeiro".