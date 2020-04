Três casos de coronavírus fecham esquadra da PSP da Reboleira ao público

A esquadra da PSP da Reboleira, no concelho da Amadora, está encerrada ao público desde quarta-feira à tarde, devido à deteção de três casos positivos de Covid-19.

Um dos diagnósticos positivos da doença, sabe o CM, foi o da comandante da esquadra, uma oficial, com a patente de subcomissária.

Fonte oficial da PSP confirmou ao nosso jornal que as instalações da esquadra estão interditas a civis, sendo os mesmos aconselhados a deslocar-se a outra esquadra da área da Amadora caso queiram apresentar uma queixa, ou tratar de outro assunto relativo à atividade policial.

A mesma fonte, no entanto, garante que a atividade de patrulhamento da esquadra continua, com a realização de patrulhamento apeado e em automóvel.





Parte do efetivo da esquadra (os agentes e chefes que tiveram contacto com os operacionais contaminados com a Covid-19), está, no entanto, já a realizar testes de despistagem da doença.





Pondera-se ainda, sabe o CM, a desinfeção das instalações da esquadra da Reboleira, que não tem data prevista para reabrir.