Três crianças atingidas por água a ferver em Linda-a-Velha

Três crianças, de dois, quatro e cinco anos, sofreram esta sexta-feira à tarde ferimentos quando foram acidentalmente atingidas por água a ferver de uma panela que estava ao lume, em Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

Segundo explicou ao CM fonte da PSP, o alerta foi dado às 14h00. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves.

As três crianças foram assistidas no local e transportadas em ambulâncias para o Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, com escolta de motos da PSP.