Três crianças e um adulto foram assistidas, por inalação de fumos, esta tarde de quinta-feira, em São João da Madeira. As vítimas foram levadas, por precaução, pelos bombeiros, para o hospital da Feira.O alerta foi dado, cerca das 17h30, para os bombeiros de São João da Madeira, para um incêndio habitacional, no lugar de Fundo de Vila.A PSP foi acionada para o local e investiga as causas das chamas.