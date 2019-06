Três crianças feridas após serem mordidas por cachorro em Santiago do Cacém

Quatro pessoas, três das quais crianças, ficaram feridas esta quinta-feira após terem sido mordidas por um cachorro em Santo André, Santiago do Cacém.Segundo o que oconseguiu apurar junto do CDOS de Setúbal, o alerta foi dado às 12h19.No local estiveram os Bombeiros de Santo André, com três viaturas, e ainda três elementos da GNR.