Três crianças feridas em colisão entre dois carros no IP3 em Viseu

Uma colisão entre dois carros fez esta terça-feira seis feridos, três são crianças, no IP3, em Tondela.

O acidente aconteceu pelas 21h40, ao quilómetro 101, no sentido Viseu-Coimbra. Num carro seguia o condutor de 31 anos. Na outra viatura seguia uma família. Condutor de 36 anos, uma mulher de 28 no lugar do pendura. Atrás seguiam três crianças, de 11, 3 e 1 ano. Todos sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados ao Hospital de Viseu.

Os Bombeiros Voluntários de Tondela estiveram envolvidos no socorro. A GNR de Viseu está a investigar as causas do acidente.

O IP3 esteve cortado, nos dois sentidos, entre os nós de Valverde e Tondela durante cerca de duas horas.