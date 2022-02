Um menino, de 2 anos, sofreu ferimentos ligeiros, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Nogueira da Regedoura, Feira. No mesmo acidente, duas irmãs, de 8 e 12 anos, também ficaram feridas.O alerta foi dado, cerca das 08h30, para os bombeiros do concelho de Espinho, para uma colisão rodoviária, na A1, sentido norte/sul, na zona de Nogueira da Regedoura.A GNR investiga as causas do acidente.