Três menores feridos em colisão na A1, em Vila Nova de Gaia

Acidente aconteceu junto à saída para Canidelo, no sentido sul-norte.

16:34

Uma colisão entre dois carros na A1 causou ferimentos em três menores, em Vila Nova de Gaia.



Segundo apurou o CM, o acidente aconteceu junto à saída de Canidelo, no sentido sul-norte.



Os três menores, duas raparigas com 15 e 17 anos e um rapaz com 7 anos, foram assistidos no local e considerados feridos ligeiros.



No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia e os Bombeiros Voluntários de Coimbrões.



A circulação na via esteve condicionada mas, no entretanto, já voltou à normalidade.





Em atualização