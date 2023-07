Um incêndio numa habitação deixou três crianças, de seis, 13 e 14 anos, feridas por intoxicação. O fogo deflagrou no primeiro andar de uma vivenda na rua João Pires Correia, em Alcabideche. Um gato morreu no fogo.As vítimas foram transportadas para o Hospital de Cascais.O alerta foi dado às 11h26. No local estiveram os Bombeiros de Alcabideche com 19 operacionais apoiados por oito veículos.