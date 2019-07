Três crianças resgatadas por populares na praia da Figueirinha

Três menores foram resgatadas por populares do mar da praia da Figueirinha, na Arrábida, em Setúbal, durante a tarde desta segunda-feira.As meninas, de 10, 13 e 14 anos de idade estavam na água quando a primeira se sentiu mal. As outras crianças tentaram ajudá-la a sair do mar, sem sucesso. Foram banhistas que se encontravam no areal que conseguiram resgatar as três menores.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da Polícia Marítima, as menores encontravam-se "desacompanhadas".As crianças foram transportadas para o Hospital de Setúbal, mas sem ferimentos.