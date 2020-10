Três desalojados após desabamento de casa em Silves

A derrocada da parede de uma casa devoluta, de dois pisos, na travessa da Arrochela, no centro de Silves, devido às fortes chuvadas causadas pela depressão ‘Bárbara’, causou três desalojados. Uma mulher de 36 anos, que estava com o marido em casa, do outro lado da rua, sofreu ferimentos num joelho e teve de ser suturada com dois pontos.O desabamento ocorreu pelas 19h15 de terça-feira. "Ouvi o estrondo e a minha vizinha a gritar", relatou aoAntónio Rodrigues, de 70 anos, adiantando que "já há muito tempo que esperava que acontecesse uma coisa destas dado o estado de degradação do edifício". Outra casa, ao lado, em início de obras, ficou arrasada. O carro da mulher ferida ficou destruído. O casal teve de ser alojado em casa de familiares.A derrocada deixou ainda desalojado Vítor Reis, de 76 anos. "Eu estava a ver televisão quando ouvi o estoiro", descreveu ao, revelando que, por razões de segurança, a Proteção Civil decidiu que "não podia ficar em casa". Apesar de lhe ter sido proposto ficar numa pensão, preferiu ficar na casa de uma pessoa conhecida.A autarquia está a avaliar a situação. "Pode ser adotado um procedimento mais radical mas, para já, vamos sinalizar e proteger o edifício", disse aoNélson Correia, da Proteção Civil Municipal. Em Faro, uma parte de uma árvore atingiu um carro na avenida 5 de Outubro. Outra, de grandes dimensões, obrigou ao corte da avenida Calouste Gulbenkian.