Três detidos em Odivelas por furto

A PSP deteve na madrugada de domingo, em Odivelas, uma mulher e dois homens, com idades entre os 21 e os 45 anos, por suspeita da prática do crime de furto, anunciou esta terça-feira o Comando Metropolitano de Lisboa.

"Na sequência de processos de análise e investigação, os agentes da PSP planearam e mantiveram em execução diversas ações integrais de policiamento especialmente atento ao combate a fenómenos criminais prioritários", explica a PSP, em comunicado.

Ao verificarem o comportamento dos suspeitos, os agentes da PSP intercetaram com sucesso as três pessoas no momento em que cometiam o furto.

Os detidos tinham na sua posse vários instrumentos para a alegada atividade criminal, nomeadamente barrotes em madeira, ferramentas mecânicas específicas e um macaco hidráulico.

Os detidos foram notificados para comparência no Tribunal da Comarca de Loures, não tendo comparecido, acrescenta a PSP.