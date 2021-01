Três detidos em rusga a casino ilegal de portugueses nos EUA

Uma rusga da polícia de Newark, Estados Unidos, ao Portuguese Soccer Club (Clube Português de Futebol) na noite de sábado terminou com três detidos depois de ser descoberto um casino ilegal na associação.José da Silva, Victor Pereira e Byron Barraza foram presos por venda ilegal de álcool e exploração de jogos de apostas. Segundo a polícia, após denúncia, os agentes aperceberam-se que um dos homens controlava as entrada, enquanto os outros dois serviam bebidas no interior.