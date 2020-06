Três detidos na Guarda por agressões a mulheres

Três homens foram esta quarta-feira detidos pela GNR e PSP da Guarda por violência doméstica sobre mulheres que são ou foram suas companheiras.





Os suspeitos, com idades entre os 33 e 42 anos, foram detidos fora de flagrante delito, após os investigadores terem recolhido provas que confirmaram as denúncias. Dois foram detidos pela GNR, sendo que um, já com antecedentes criminais, vai aguardar o desenvolvimento do processo em prisão preventiva. O agressor detido pela PSP passou a noite nos calabouços e quinta-feira à tarde foi levado a tribunal para ser ouvido por um juiz.