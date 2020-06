Três detidos no Montijo por burla com televisores no valor de mais de 23 mil euros

A PSP de Lisboa, através da Divisão Policial da Amadora, deteve três homens com idades compreendidas entre 24 e os 40 anos, suspeitos da prática dos crimes de falsificação e burla qualificada. As detenções ocorreram no Montijo, no passado dia 23 de junho.Em comunicado o Comando Metropolitano de Lisboa explicou o esquema "em que os seus autores, fazendo-se passar por funcionários de empresas de reconhecida dimensão, teriam encomendado televisores de alta gama e no valor superior a 23 mil euros, enviando comprovativos de pagamento falso".A operação permitiu descobrir o armazém e outros locais de destino de destino da mercadoria no concelho do Montijo, tendo a PSP procedido às detenções e realizado várias buscas.No total, para além das três detenções, foi apreendido diverso material resultante de outras burlas, como trotinetes, pneumáticos, carros, e televisões, num valor ainda não totalmente apurado, mas próximo dos 80 mil euros. Os detidos foram presentes a tribunal para primeiro interrogatório, ficando sujeitos a apresentações periódicas até início do julgamento.